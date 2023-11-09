依產品別，商用加值產品的營收為82億元，年減22%；資訊消費產品的營收為116億元，年減10%；通訊產品的營收為21億元，年增24%；半導體營收為101億元，年減7%。
累計前十個月，商用加值產品的營收為901億元，年減8%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為999億元，年減18%，佔總營收的比重為32%；通訊產品的營收為138億元，年增4%，佔總營收的比重為4%；半導體營收為1100億元，年減5%，佔總營收的比重為35%。
聯強(2347)周四下午將召開法說會，可望說明後續營運狀況。聯強今年十月營收320億元，月減2%、年減11%。前十個月累計營收為3138億元，年減少10%。
依產品別，商用加值產品的營收為82億元，年減22%；資訊消費產品的營收為116億元，年減10%；通訊產品的營收為21億元，年增24%；半導體營收為101億元，年減7%。
累計前十個月，商用加值產品的營收為901億元，年減8%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為999億元，年減18%，佔總營收的比重為32%；通訊產品的營收為138億元，年增4%，佔總營收的比重為4%；半導體營收為1100億元，年減5%，佔總營收的比重為35%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。