依產品別，商用加值產品的營收為82億元，年減22%；資訊消費產品的營收為116億元，年減10%；通訊產品的營收為21億元，年增24%；半導體營收為101億元，年減7%。

累計前十個月，商用加值產品的營收為901億元，年減8%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為999億元，年減18%，佔總營收的比重為32%；通訊產品的營收為138億元，年增4%，佔總營收的比重為4%；半導體營收為1100億元，年減5%，佔總營收的比重為35%。

《電週邊》精英前三季每股賺1.29元 通過泰國設廠
《其他股》國防航太需求強勁 精剛10月、前10月營收雙巔峰
《電週邊》顯卡和AI伺服器給力 技嘉10月營收年增翻倍
#營收 #年減 #產品 #總營收 #聯強