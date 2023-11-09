依產品別，商用加值產品的營收為82億元，年減22%；資訊消費產品的營收為116億元，年減10%；通訊產品的營收為21億元，年增24%；半導體營收為101億元，年減7%。

累計前十個月，商用加值產品的營收為901億元，年減8%，佔總營收的比重為29%；資訊消費產品的營收為999億元，年減18%，佔總營收的比重為32%；通訊產品的營收為138億元，年增4%，佔總營收的比重為4%；半導體營收為1100億元，年減5%，佔總營收的比重為35%。