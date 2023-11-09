2024總統大選將於20日至24日受理登記，但藍白合仍未有結果。民眾黨總統參選人柯文哲昨(8日)曝光3份內參民調顯示，在三腳督情況下，柯都領先民進黨總統參選人賴清德，並嗆說「哪個勝率最高，難道看不出來嗎？」感嘆兩黨DNA不同。針對藍白合，前立委沈富雄在7日則曾說，「如果柯願意藍白合，有個副總統、有幾個部長，民眾黨從此有機會」，但對此，國民黨立委鄭麗文昨在中視《庶民大頭家》中直言，「我從頭到尾都講過，柯不可能接受當副手、從頭到尾都沒有理由要接受，沈富雄的判斷從頭到尾都是一個嚴重誤判」。

沈富雄7日曾在政論節目《少康戰情室》中表示，「如果柯文哲願意藍白合，有個副總統、有幾個部長，民眾黨從此有機會，不合的話恐怕就什麼都沒有了」、「如果柯文哲真的分開選，他會敗得很難看，又會回到只是一個小黨的黨主席而已」。對此，鄭麗文認為，這是不了解柯跟民眾黨的嚴重誤判，關鍵在於今天國民黨願意讓嗎?願意柯侯配嗎?如果不願意，基本上這個局很難成，柯不會願意副手，且決定正副人選的機制談不出來，所以現在讓大家覺得藍白合已經非常難成。

至於柯宣布民調，鄭麗文說，大家都在已經為接下來藍白不能合鋪陳，「破局責任在誰身上?」那破局後是真的完全沒有任何機會了呢?她認為，柯已在舖陳「即便藍白不合，也不是完全沒有可能贏過賴清德」。

鄭麗文分析現在狀況，第一，到底還有沒有藍白合最後一絲奇蹟希望?當然在柯侯一念之間，看起來機率很低；第二，兩邊陣營在舖陳誰在破壞，這是不智發展，會讓龐大選民心冷。她說，現在要面對問題是，如何要讓選民如何不要放棄這場選舉，以及要知道藍白破局誰負責的話，明年1月13日就知道，選第三名的人就會被大家認為是要負責的人。

鄭麗文透露，一直很支持旁邊的人少說兩句，由侯友宜、國民黨主席朱立倫、柯文哲決定，不成也沒辦法，接下來應該思考如何給選民希望。千萬不要總統、立委全盤皆輸。