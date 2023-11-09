於現世代，幾乎人人一台手機註冊登入社交媒體，即能隨時隨地主動發文出擊，讓追蹤者看見自我所想展現的人事物，盡情發揮網絡社交與現實世界的連接，已然成為常態，但同時也衍生攀比、虛榮等現象問題。就有一名女網友指出，近年由於社交媒體的流行趨勢，為此人們總能透過網路表達當下的所思所想，不過她同時質疑，「但真的需要無時無刻都發表自己的意見嗎？」

據了解，原Po日前於Dcard上發文，指出她以前經常透過IG發佈時事、社會議題等所思所想，直至一日才驚覺她到底為何發佈這些動態，是為了向眾人顯示自身對時事的了解？又或是認為追蹤者想汲取自己的意見？

原Po進一步表示，她思慮很久才有所察覺，發佈時事文，似乎能讓自己看上去很很關心社會議題，為此產生一種滿足感：「好像有自我存在的意義」。另，她也解釋過往頻繁發佈限動的原因之一，也有可能是因為經常聽說「沈默即幫兇」，讓她理所當然認為，只要動手發文即能幫助他國，甚至解決他們長期存在的民族問題，又或衝突。

最後，原Po也感慨疑惑，於社交媒體上頻繁發佈限動、向追蹤者表達感受及想法，是否間接相等於自我認同的行為，又或認為自己正為世界盡一份心力，而這樣的自己獨一無二，「畢竟成為無可取代的人，是大家一輩子在追求的事」。