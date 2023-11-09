前Yahoo大中華董事總經理鄒開蓮。（本報資料照片）

眼看11月20日就要進行總統候選人登記，然而藍白合卻遲遲沒有結果。外傳民眾黨總統參選人柯文哲有意找前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮擔任副手，而鄒7日晚間也現身柯文哲位在新莊的競選總部，引發外界對2人可能是在拍競選照片的聯想。對此，柯文哲8日回應，「慢慢等最後就會知道結果」；鄒開蓮則在臉書發布一篇意有所指的文章，引發遐想。

鄒開蓮表示，這兩天很多人關心她是不是去拍照？她坦承，「見了很多人，也的確拍了許多照」，每張合照的背後都有一個人與人相識、認同的經歷。鄒還提到過往的經歷，如第一次走進Google分享自己的經驗、和波波黛莉創辦人Kim（黃晨皓）討論選擇和信仰，接受IC之音（竹科廣播）永不放棄的訪問，自己毫無保留的傾倒自己。

鄒開蓮強調，今年以來，她已經做了七十多場訪問與演講，「我常想，上帝給我這麼多經驗，也許就是為了預備這一刻，成為別人的祝福」。

不過針對鄒開蓮，柯文哲在8日回應，其為重要財經顧問，因為鄒在跨國企業公司當過高階主管，做到最高負責人，所以很多可以談，很多東西可以問。至於兩人是否已經拍了形象照，柯則說到，「競選總部沒有攝影棚，剛剛說拍照那個，想太多了。」