台灣觀光以美食與人情味著稱，來自波蘭的背包客寶拉表示，美食與人情味許多國家都有，她覺得台灣沒推廣「登山」作為觀光重點很可惜，因為台灣有很多厲害的山可爬，此外，她也希望針對一些需要申請入山許可證才能爬的山，申請程序與時間能簡化並縮短，否則對她這種來台短期的旅客來說很困難。

寶拉在YouTube頻道《不要鬧工作室》的影片中分享，她來自波蘭的一個小城鎮，當地的地形平坦，沒有什麼山可以爬，大約6年前她搬到冰島生活了3年，後來她又去加拿大也生活了半年，最近6個月她開始當背包客，在亞洲旅遊、爬山。

寶拉表示，她在加拿大爬山的時候，遇到了一位亞洲旅客Eric，他很推薦她來台灣爬山，後來她來到台灣以後，剛下飛機就立刻衝去雪霸國家公園，走了37公里，然後也爬到了大劍山，在一天內征服了標高3400公尺的山，她很滿意這個挑戰。

寶拉指出，當她在擬訂台灣的登山計畫的時候，她發現有一點對於短期在台灣的旅客不太方便，那就是如果想爬一些比較有名的大山，必須提前好幾周就要申請入山許可證，對她這種臨時決定要來台灣的人來說就很困難。

台灣許多著名的高山要爬之前，必須提前幾周申請入山許可，台灣第一高峰玉山就是如此。（圖／shutterstock）

寶拉也說，她剛來台灣的時候，朋友帶她去體驗了台灣美食，但她對美食的興趣其實不大，當然她很愛吃美味的夜市食物與小吃，只是她來台灣不是為了吃，她聽說台灣推廣觀光，主打美食、美景和人情味，但這些要素多數亞洲國家都有，而日本有動漫文化、韓國則有Kpop文化，卻從未聽過有人宣傳台灣的登山，她覺得很可惜。

寶拉表示，在台灣要爬特定的山要提前好幾周的時間申請入山許可證，對她這種短期來台灣旅遊的人來說很困難，當然她完全支持要保護山林環境，但希望申請的程序能更加簡化。