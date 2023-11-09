大陸電影年度盛事金雞獎於4日順利落幕，當天眾星雲集，不少影壇巨星出席，包括劉德華、惠英紅、梁朝偉、吳京等人，而當時資深男星陳道明現身時，劉德華、吳京和葛優等人都隨即站起來與他握手；對此，有網友挖出陳道明過往的經歷，直言他在影壇地位不簡單。

大陸電影金雞獎頒獎典禮順利落幕後，有網友發現當天資深男星陳道明出現在會場時，劉德華等巨星都紛紛站起來與他握手打招呼，而值得注意的是，一旁的女星周冬雨伸出單手腰微彎，閆（音同：言）妮則是雙手，腰幾乎彎成90度，被網友稱見到陳道明猶如見到領導般，此外，可見連陳道明的座位都是安排在梁朝偉與劉德華中間，這讓不少人好奇陳道明在影壇的地位。

事實上，68歲出身天津的陳道明被稱為「皇帝專業戶」，包括《康熙帝國》飾演的康熙皇帝、《楚漢傳奇》中的漢高祖劉邦、電影《英雄》的秦始皇以及2019年的《慶餘年》飾演慶帝，精湛演技加上不凡的氣勢，最令觀眾印象深刻，出道多年獲獎無數，如今更是大陸電影家協會主席，因此在影壇有相當程度的影響力。

陳道明在《康熙帝國》飾演康熙皇帝一角，令劇迷印象深刻。（圖／擷取自微博）

然而，地位與人氣都相當高的他，因個性低調所以鮮少會在綜藝節目中看見他，但據悉私下圈內人很喜歡他，因為他總是帶著誠懇笑容，語調平靜與交談對方交談，讓人感到親切。