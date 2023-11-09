民眾黨總統參選人柯文哲昨(8日)曝光3份內參民調顯示，在三腳督情況下，柯都領先民進黨總統參選人賴清德，國民黨侯友宜則在2份民調中輸給賴，但三腳督的組合卻是將柯、侯分開，反而加入鴻海創辦人郭台銘。對此，港媒今(9日)分析指出，柯此舉除了做最後宣示外，也有三層選戰策略意涵，包含先墊高自己的聲量與優勢，好應對接下來破局後議題攻防、侯友宜無法獲柯粉支持、向創辦人郭台銘展現實力。

柯文哲昨秀出民調資料嗆說，「哪個勝率最高，難道看不出來嗎？」他感嘆，兩黨DNA不同；他思考如何贏得總統大選，國民黨卻是計算如何贏過他，為什麼不用勝率比較高的組合？故意選勝率比較低、甚至會輸掉的組合。

對此，根據《中評社》今分析柯文哲此舉，第一，極限施壓國民黨，雙方都在攻防，要把無法合作的鍋丟給對方背，柯訴諸民調數字，更能說服民眾「國民黨不服輸才不想比」，並先墊高自己的聲量與優勢，好應對接下來破局後，可能來自於藍營的議題攻防，畢竟柯只有空軍，藍軍基層蜂擁批評勢必會有所受傷。

該評論指出第二點是，柯文哲拋出的民調顯示，即便柯點頭願被整合，柯粉也難接受「密室政治」，不是轉投民進黨總統參選人賴清德，就是轉投鴻海創辦人郭台銘，為侯能否勝選，增添隱憂；第三點則是，向郭台銘展現實力，以促成柯郭合作。