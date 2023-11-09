「本土劇女神」陳子玄日前宣佈再婚，只見她曬出婚紗照寫下「對的人」三個字，接著強調「我跟老江的故事正式開始了」，充滿粉紅泡泡的甜蜜氛圍羨煞旁人，對此，好友李燕表示得知喜訊後，為她感到相當開心，不過最訝異的莫過於新郎居然是自己認識九年的好朋友。

李燕表示透過新聞得知陳子玄登記結婚的喜訊，當時不僅「腿軟了一下」，也好奇男方是如何收服她的心，不過基於私交便先傳訊息恭賀，陳子玄則回覆：「週三送喜餅來，會與他先生國瑋一起」，當時一度覺得名字耳熟，確認後竟是自己認識九年，朝夕相處的老朋友，接著大讚對方：「長得一臉誠懇、工作態度謹慎認真、身處美女如雲的環境，依然守身如玉，得知是我認識的國瑋，我竟然安心了不少」。

李燕緊接著誇讚陳子玄的老公，表示在自己眼中對方是個「負責、貼心、好脾氣、零負評、有責任感的人」，剛好能跟陳子玄完全互補，在碰面閒聊後，她才得知這對新人低調戀愛兩年，確定彼此心意及認清差異後，仍決定攜手共度未來，不過未來仍有各自要克服妥協的部分。

李燕也不忘附上合照，只見三人對著鏡頭笑得燦爛，好心情全寫在臉上，網友也紛紛獻上祝福：「你們都要一起幸福的過下去」、「恭喜子玄與國瑋，十分意外驚喜，滿滿祝福永浴愛河」、「小燕有認識子玄老公耶，那大家應該可放心點了，你們都要幸福滿滿唷」。