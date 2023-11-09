一名女網友念資工遭家人反對，哥哥認為「工程師會被AI取代」，希望她轉日文系，以後當日文翻譯，讓她不知道該如何是好。網友看了全傻眼，直言「AI可以完全取代軟體工程師的時候，日文翻譯早就不知道被取代多久了！」

一名女網友在《Dcard》發文表示，她順利錄取某大學的資工系，哥哥卻嫌以後沒前途，認為「工程師會被AI取代，現在學了都是徒勞，量子電腦一問世，工程師都死光光。」

原PO尊重哥哥的想法，但不滿哥哥沒先跟她討論就跑去向媽媽洗腦，現在媽媽也覺得念資工沒用，兩人希望她轉去日文系，將來當日文翻譯。原PO不想放棄資工，又不知道怎麼該怎麼說服家人，只好發文求助。

許多網友直言「AI可以完全取代軟體工程師的時候，日文翻譯早就不知道被取代多久了」、「在工程師被取代前，日文翻譯早就涼到沒人認識了吧」、「翻譯被AI取代已經是現在進行式了，更何況AI還是資工系搞出來的！」

也有人勸原PO堅持目標，「超好笑，有夠無知，妳要有判別力啊」、「有時候不用跟認知太低的人溝通與解釋，學會不要情緒內耗，只要他們沒有強制去妳學校把妳停學，就不用在意他們怎麼想。」