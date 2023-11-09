智冠指出，雖因遊戲通路行銷力道相對減緩，但在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步發展下，前3季對比去年同期表現呈增長趨勢。

展望第4季，智冠集團持續發揮一站式服務資源整合與多年產業經驗的優勢，往深具潛力的東南亞市場，逐步增加海外占比。遊戲事業群方面，智冠MyCard數位點數及整合行銷服務不斷累積串接規模，維持穩健成長。遊戲研發子公司網龍積極與海外廠商洽談IP授權與合作開發，《飄流幻境M》泰文版10月於泰國雙平台上架，而《吞食天地 多元宇宙》鏈遊版也將在東南亞推出，以活化經典IP資源策略延續其綜效，並全力開拓新市場。此外，經典端遊《吞食天地2 Online》迎向15周年，將於STEAM平台推出《吞食天地2：誕生Reborn》。

子公司遊戲新幹線代理經典端遊《天龍八部Online宗師版》於11月3日在台上市，遊戲內容完整還原當年經典特色玩法，吸引鍾情於《新天龍八部》知名IP的玩家回流。

網路廣告行銷事業群一帆數位隨集團在東南亞的布局策略，今年正式插旗泰國市場，成為LINE泰國地區廣告經銷夥伴，未來將持續拓展數位廣告行銷服務版圖，為商家開啟品牌新契機。

金融科技事業群藍新集團跨足線上到線下全方位數位金融服務，旗下核心業務「NewebPay藍新金流」日前已通過數發部「第三方支付機構能量登錄」，成為國內首波通過審核之業者，未來將持續導入更多交易監控措施，期許成為金流產業資訊安全的標竿。近期也將開啟先買後付服務「Fula付啦」，吸引無卡族群線上購物，搶攻年底消費旺季與電商購物檔期。

電支子公司簡單行動支付旗下「ezAIO簡單收」第二代多元支付無線端末設備，推出全新All in one解決方案，一機整合市場上主流支付工具及電子發票加值服務，解決商戶痛點，強化競爭力，現已進入試營運階段，可望於上市後加速擴大線下通路合作據點。

隆中熱門遊戲《王牌俱樂部》歡慶11月，舉辦一連串精采活動，更推出豪華大獎，Gogoro卡、BMW重機卡、賓士汽車卡要送給玩家，並於平台內推出全新遊戲「神射羅賓漢」，11月16日將再登場一款全新遊戲「牛轉錢坤」，期望能挹注營收成長。