此外，耕興10月合併營收為3.8億元，年減6.17％；累計前10月合併營收為40.57億元，年減4.19％。耕興10月份部分專案延後，影響10月營收；目前產能全部開出後，可望趕在11月及年底前結案。

耕興指出，大陸接單價格競爭激烈，第3季放棄部分低利潤訂單，確保毛利率的水準，同時能兼顧大廠案件的測試服務品質。由於消費性電子產品市場需求疲弱，零件客戶普遍保守看待市場，新案選擇遞延或暫停開發，導致無太多新案在今年有量產貢獻，加上客戶持續進行庫存調整，今年前3季零件收入較去年同期衰退。

東研信超前3季仍受去年第4季大陸子公司停止執行美國FCC案件致訂單減少影響營收；除營收減少影響，子公司電測認證進行建置，尚未投入生產，固定成本增加，毛利率下滑，導致虧損。

東研信超指出，台灣實驗室7月、10月已分別取得美國NVLAP與A2LA認證資格，大陸實驗室亦已於11月初取得NVLAP認證，預計本月底前將全面恢復美國FCC案件檢測及出具報告業務，先前A2LA事件造成負面因素於今年內可望完全消除。

該公司10月合併營收0.55億元，年減12.06％；累計前10月合併營收5.77億元，年減23.35％。消費電子高庫存致認證需求遞延情況已見好轉，近期陸續接獲品牌大廠檢測認證訂單，第4季營運表現將有所改善。