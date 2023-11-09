正基表示，2023年第三季消費性及非消費性電子產業客戶營收比重分別為80％、20％，其中，在消費性電子業務方面，受惠於IoT產業應用客戶在供應鏈去化調整庫存至健康水位後，拉貨力道增溫，加上非消費性電子領域業務銷售，包括應用在電動車充電樁、車載、工控、醫療等穩健挹注，在產品銷售組合調整優化，及成本、費用良好嚴格管控下，帶動2023年第三季整體毛利率、營業利益率分別達23％、12％，並較今年第二季的22％、11％優化，展現整體營運獲利能力精進。

正基積極拓展車用、醫療、工控等非消費性市場商機，包括於車用業務上針對智能座艙、充電樁、駕駛監控系統相關應用推出新產品研發投入，以及在醫療應用開發血糖機、X光照射機等無線傳輸模組，有助於提高正基於市場競爭力，並創造整體營運正面效果挹注。

展望2024年，正基審慎樂觀看待公司整體營運穩健。觀察全球市場庫存去化近尾聲，目前主要客戶訂單皆反映市場實際需求，且正基在車用、醫療等利基型非消費性電子產業布局成效逐步展開，包括來自歐美客戶電動車充電樁Wi-Fi模組已於2023年第三季量產出貨應用於智慧座艙的Wi-Fi模組及行車紀錄器等相關新品有多個專案可望在2023年年底前陸續量產，正基看好隨著非消費性電子產業占比增加，創造產品銷售組合優化，將貢獻長期穩健訂單動能。