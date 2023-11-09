精英第三季合併營業淨利為新台幣9千3百萬元，較第二季季減78%，年增127%；合併第三季稅前淨利達新台幣3億7千萬元，稅後淨利達新台幣2億7千萬元，每股盈餘為0.5元。

今年因市場經濟環境疲軟、庫存待去化時間拉長及通膨持續壓抑需求，致精英電腦2023年前三季合併營收新台幣154億1千萬元，年減40%；但在產品組合轉佳且成本管理得宜下，累計合併營業毛利新台幣24億9千萬元，年減1%；累計合併營業淨利新台幣4億6千萬元，年增64%；稅後淨利新台幣7億1千萬元，較去年同期下滑23%，每股盈餘1.29元。

因應地緣政治、全球供應鏈之變化及客戶需求，並考量未來精英電腦PCB成長動能及營運發展，董事會通過透過精祥科技(開曼)股份有限公司投資在泰國設立孫公司Elite Circuit Technology (Thailand) Co., Ltd.，預計未來三年內投資總金額為新台幣15億元，其中購買土地約新台幣4.6億元，投資新建廠房約新台幣7.6億元。泰國孫公司預計2025年建廠完成開始營運。泰國孫公司未來主要專注於高頻高速電路板及多層電路板，應用產品包括主機板、顯示卡、伺服器、資料中心、網通產品、車載產品等。