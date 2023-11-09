巴西聯邦警察今天在聖保羅逮捕2名與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）組織有關人士，調查指出，他們計劃對巴西的猶太社區進行襲擊。

真主黨是1982年伊朗資助成立的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）皆以消滅以色列為宗旨，志在把西方勢力逐出黎巴嫩，目前為黎巴嫩主要反對派政黨，擁有強大影響力。

巴西聯警聲明指出，拘捕行動旨在阻斷恐怖主義的準備行為，並獲得可能招募巴西人在當地實施極端主義行為的證據。

這次行動得到美國和以色列執法和情報機構的支援。

巴西聯警調查指出，2名嫌疑人由真主黨資助，計劃對巴西的猶太社區進行襲擊，其中1人從黎巴嫩返抵巴西時，在聖保羅瓜魯柳斯國際機場被捕。

據調查，這項襲擊巴西猶太人目標的計畫已經醞釀一段時間，但在10月初哈瑪斯和以色列之間爆發衝後，準備工作加緊進行。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，被指控的恐怖分子已經選定他們的目標，包括與巴西猶太社區有關聯的猶太教堂和建築物，其中之一是以色列駐巴西利亞大使館。

逮捕事件發生後，巴西以色列聯盟（Conib）發表聲明，對於巴西逮捕與黎巴嫩恐怖組織真主黨有關的恐怖分子表示嚴重關切，「不能讓中東的悲慘衝突抵達巴西，巴西是種族大熔爐，不同社區和平、和諧地生活在一起，不懼怕恐怖主義。」

除了在巴西被捕的2名嫌疑人外，巴西聯邦法院還對在黎巴嫩的另外2名嫌疑人發出逮捕令，他們都是黎巴嫩裔巴西人，他們的名字已經在國際刑警組織的通緝名單上。

此外，巴西聯警還在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、聖保羅州和巴西利亞聯邦特區執行11份搜查和扣押令。

以色列駐巴西大使宗希恩（Daniel Zonshine）告訴美國有線電視巴西新聞網（CNN Brasil），他們長時間以來就知道在靠近委內瑞拉的巴西北部，以及南部伊瓜蘇（Foz do Iguaçu），即巴西、巴拉圭和阿根廷3國邊界一帶有真主黨成員存在，但不知道他們在巴西的行動。

宗希恩表示，巴西聯警逮捕策劃對猶太社區進行恐怖襲擊嫌疑人的行動令人擔憂，尤其是10月7日以哈衝突爆發後，巴西猶太人的安全更加讓人憂心，因為出現更多的反猶太主義行為，希望這些行為不會演變成暴力。（編輯：陳慧萍）1121109