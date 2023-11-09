美國國防部周三（8日）宣布，美軍派出兩架F-15戰機，向敘利亞東部一處軍火庫發動空襲，該設施隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和相關團體，空襲並未造成任何人員傷亡。

綜合CNN、美聯社報導-，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）透過聲明表示，這次行動由總統拜登（Joe Biden）親自下令，旨在回應伊斯蘭革命衛隊對駐伊拉克和敘利亞的美軍基地發動攻擊，並宣告「美國將捍衛自己，包括人員和利益。」

親伊朗民兵團體在過去3周內對美軍發動至少41次攻擊，造成45人受傷。

這也是過去不到兩周內，美軍第2次向上述武裝團體進行空襲。美國官員聲稱，自10月17日、加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）遇襲，造成數百人喪生以來，這些組織已向美軍發動至少41次攻擊。

美聯社報導指出，美軍試著透過空襲行動，削弱伊朗支持的武裝份子，避免他們藉以哈衝突趁機搗亂，使中東局勢更加動盪。不過目前收到的效果並不理想，美軍幾乎每天都會遭遇火箭和無人機攻擊，3周來已遭遇至少41起，一共造成45人受傷。美軍已加強部署防空系統，成功攔下多次襲擊，惟類似事件仍有增無減。