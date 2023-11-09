小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。七家金控已率先公告10月自結獲利，累計前十月稅後獲利由兆豐金控以288.26億元暫列第一，且前十月獲利破200億元金控再添一家，第一金控10月累計稅後淨利達201.55億元，使得獲利逾200億元金控已達六家，較去年全年僅六家破200億元，表現超前。

市場預估，若中信銀今年賺500億元，台灣人壽年底前獲利不回吐，中信金控今年稅前盈餘有望破2021年歷史高點的620億元、稅後純益542億元。

【1】金控前10月猛 六家賺破200億

目前獲利確定破200億元的金控包括富邦金控、國泰金控、中信金控、兆豐金控、元大金控與第一金。前八月金控累計獲利已追上去年同期，年增率由衰退轉為正成長1.01％，前三季年增率再持續擴大至5.31％，顯示獲利動能恢復。

【2】國內五大金控預測：美12月不會升息

美國聯準會（Fed）升息與否，牽動金融業獲利，掌控資產接近新台幣29.7兆元的五大金控，都預估聯準會12月不升息，金融市場可望撥雲見日。

Fed今年累計升息4碼（1碼等於0.25百分點），升息有助銀行淨利息收入，但資金湧向美元高利存款，銀行資金成本墊高，若放款利率未跟上，反拖累獲利腳步；美債殖利率飆高，債券價格暴跌，也讓銀行、壽險持債部位多出現評價損失，壽險更受高避險成本所苦。

【3】緯創、緯穎吃AI補冬 Q4不冷

歷經前一波拉貨高峰後，緯創10月PC、顯示器等產品線出貨動能略回檔，惟受惠旗下GPU相關AI伺服器產品線出貨動能維持增長步調，單月合併營收784億元，小幅月增0.67％，並回升至與去年同期相當水位。

【4】油價連日暴跌失守77美元 以巴衝突漲幅全吐回

由於投資人對於美國、中國這全球兩大石油消費國的需求出現疑慮，加上美國石油庫存激增，使得國際油價承壓，紐約指標期油繼7日暴跌逾4％摜破80美元支撐，8日持續走低，再失守77美元關卡，創3個半月新低，完全吐掉以巴衝突以來的所有漲幅。

【5】通膨仍高 Fed官員鷹盛鴿衰

美國聯準會（Fed）利率連二凍激起市場認為升息循環告終，不過達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）近日相繼大唱鷹調，稱通膨仍然太高，鮑曼甚至認為可能需要再次升息。