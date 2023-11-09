華航第3季合併營收476.82億元，年增26.48％，創單季新高，營業毛利59.94億元，年增256.78％，毛利率12.57％，年增8.11個百分點，營業利益24.81億元，相較去年同期虧損3.37億元由虧轉盈。累計前3季合併營收1375.67億元，年增23.06％，營業利益90.74億元，年增113.55％，稅後淨利68.98億元，年增90.62％，每股盈餘1.15元。

華航指出，航空旅運需求強勁復甦，9月、第3季、前3季營收齊創歷年同期新高，其中，前3季客運收入866.24億元，年增605.35％；因應暑期旺季需求暢旺，第3季持續增加客運班次及加密航網，推升營運表現持穩向上，今年客運收入表現逐季成長。

貨運市場受全球經濟通貨膨脹及升息影響，整體空運需求放緩，華航前3季貨運收入424.29億元，成績仍優於2019年同期。惟航空燃油價格居高，9月新加坡航空燃油均價(MOPS)達每桶122.9美元，墊高整體營運成本，壓縮獲利空間。

第4季航客運冬季班表，再增加全線班次密集度，熱門東北亞地區每周提供近180班服務，提供旅客最多元的班次選擇。華航ITF旅展4天銷售業績達平常的2倍，機票售出張數也較去年旅展高出5成，搭配為期41天的線上旅展優惠促銷，看好客運營收將持續正向成長。

貨運部分，華航掌握傳統旺季商機，重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，也配合生鮮旺季載運櫻桃、水蜜桃、龍蝦等運輸全球，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求。