微信公眾號「中國駐英國大使館」9日消息，中國大陸駐英國使館發言人就英日「2＋2」聯合聲明涉中言論發布「答記者問」，指英日干涉中國內政、想製造中國混亂是真。

有記者提問：11月7日，英日舉行外長防長「2＋2」會談並發表聯合聲明，對台灣、新疆、西藏、香港、南海等問題表達關切，並呼籲中國敦促俄羅斯停止軍事侵略烏克蘭。中國駐英國使館對此有何評論？

中駐英使館發言人回應，台灣、新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，任何外國包括英國、日本在內沒有資格說三道四。英、日「維護和平和人權」是假，干涉中國內政、想在中國製造混亂是真。他們的險惡圖謀絕不會得逞。

發言人強調，中國在東海、南海擁有無可爭辯的領土主權和海洋權益。中方堅定不移維護自身主權和權益，堅決反對有關國家挑撥地區國家關係、製造對立對抗。

在烏克蘭問題上，中國始終站在和平的一邊，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。反倒是一些國家熱衷於拱火澆油，不斷刺激矛盾，這與推動和平解決的努力背道而馳。

發言人奉勸，英國和日本如果真的想成為負責任的國家，就應該停止到處煽風點火、挑事生非，多做有助於地區和平穩定的事。