日前英法等國爆發床蝨危機，近期韓國多個城市也傳出床蝨入侵的消息，公共交通工具、考試院、三溫暖、戲院等也是床蝨傳播的溫床，韓國疾病預防控制廳（KDCA）警告，臭蟲對現有殺蟲劑具有抗藥性，正在尋求有效的替代方案。

韓國床蝨顯著增加 民眾發文還附床蝨血跡照

根據南韓媒體報導，從報告中可看出，從上個月以來床蝨數量有顯著的增加，也增加了對於相關疾病傳播的擔憂。韓國疾病預防控制廳表示，「由於抗藥性問題，國外已經在使用其他農藥」、「我們正在積極與環境部討論使用替代農藥的問題」。

有韓國民眾更發文表示，自己在搭地鐵的過程中，發現自己外套裡藏有一隻床蝨，但自己「不知道床蝨在衣服上停留多久了，也不覺得自己被床蝨叮咬，因為沒有覺得哪裡癢」。這位網友更附上一張自己抓到床蝨的照片，能看到一隻床蝨死在沾滿血跡的薄紙上。

台、韓旅遊要小心！蟲害管理學家授「防蝨三招」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/02～2023/11/08）統計調查，發現床蝨的蓋索概念中有「臭蟲危機」、「防蝨三招」、「韓國床蝨危機」等字詞。台灣與韓國之間互為旅遊熱點，臭蟲可能藏身與在行李箱輪子上，或藉由飛機等交通工具，都可能有帶回床蝨，另外像是可能與絨布椅墊接觸的襪子、褲子等，也都需要格外注意。

香港蟲害管理學會主席陳澤森分享「防蝨三招」，第一為不急於將行李箱帶入家中，應先全面檢查，尤其行李箱邊角、車輪等位置。第二為檢查身上衣物，因床蝨有機率黏附於衣服上。第三則是檢查行李箱內物品，可在鋪好塑膠布的桌面，切記勿將行李、「戰利品」放置於床上拍照。

床蝨善於躲藏且繁殖力強，一般人起初被叮咬後，不會出現明顯反應，若是發現手腳等部位出現一排般的發紅、腫脹、痕癢，就須要注意是否可能為床蝨叮咬。若在家中發現床蝨，可以透過專業滅蟲專家處理，專家也呼籲只要做好清潔消毒，就不必太過恐慌。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月02日至2023年11月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『床蝨』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)、作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。