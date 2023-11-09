超便利健保服務你知道嗎？

全民健保是由政府建立的社會醫療保險，讓全國民眾都能得到完善的醫療照顧，與台灣人息息相關。近年來，健保署結合數位科技推出多項便利服務，像是健康存摺、虛擬健保卡等，讓民眾使用更加便捷，不用為了健保問題四處奔波。

你知道嗎？許多民眾關注的議題，像是健保藥品查詢、申請健保卡程序等，都能透過網路或APP快速得到解答喔！這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友們最關注的十大健保服務，快一起來看看，有沒有什麼是你不知道的便利服務吧！

No.1 就醫紀錄

不少人在就醫後，總是不記得醫生的診斷及處方，容易造成重複用藥或是重複檢驗等問題，健保署「健康存摺」可查詢中西牙醫就醫紀錄、醫師開的藥品與診斷、醫療院所上傳的檢驗檢查數值等，能更方便了解並管理自己的健康。

除了能夠查詢自己的就醫紀錄之外，還能透過眷屬管理功能查閱長輩與子女近3年的就醫健康資料，協助身邊的人做好健康管理。「口頭解釋不好，直接看紀錄最準」、「有了就醫紀錄真的很方便」、「長輩常常會忘記自己做過的檢查，很方便查閱，也可以關心長輩健康情況」。

No.2 遠距醫療

遠距醫療（telemedicine）是指通過互動視訊及資訊通訊科技，讓醫師、專業醫事人員可以不受限距離來傳遞衛生教育、醫療資訊或進行診斷與治療等，達到醫療照護目的。現在有不少山地離島地區及居家計畫的病人，都能透過遠距醫療的方式得到最有效的醫療服務。

不少人也認為遠距醫療解決了很多醫療困境，「降低了很多山地離島地區專科醫療人力不足的問題」、「人口老化，遠距醫療可以有效解決相關社會問題，讓距離跟有限資源不再是困境」、「除了山區之外，長照和居家也是需要服務的對象」。

No.3 健康存摺

「健康存摺」能夠查詢最近3年醫療院所上傳的西、中、牙醫門診、用藥等資料，另外還能查詢各項檢驗、檢查結果、住院及手術資料，並跨機關整合公費癌症篩檢、成人預防保健結果、預防接種、器捐或安寧緩和意願等多項資料，除了可以讓自己做好健康管理之外，也能供醫師參考。

利用手機就能夠查詢健康存摺，讓民眾能夠有效的管理自我健康情況，「有了健康存摺真的很方便，幾乎所有就醫資料透過手機就能夠查詢」、「『健保快易通APP』就能查看，還能夠查詢長輩或小孩的，對於家屬來說相當加分」。

No.4 虛擬健保卡

就醫要出示健保卡，但若忘記帶健保卡出門的話，就必須先以押金方式看診，之後再拿健保卡回醫療院所退費，但有了「虛擬健保卡」後，就能在受理虛擬卡就醫的院所出示手機虛擬健保卡QR code，也不用擔心實體卡損壞等情況，讓民眾可以更加方便的就醫。

有了虛擬健保卡之後，還能避免卡片遺失或損壞等多項好處，「用了虛擬健保卡之後，也不用擔心接觸的風險」、「手機就可以申請虛擬健保卡真的很方便」、「除了本人之外，家屬也可以授權使用，很方便需要照顧的患者使用」。

No.5 健保藥品查詢

不少民眾在就醫後，對於藥品的使用並不了解，健保的「藥品查詢」功能，提供藥品的中英文名稱、適應症、用法用量、副作用、原廠藥跟學名藥分類、藥品外觀等資訊，讓民眾能夠安心服用藥品。

有了「用藥品項查詢」功能之後，除了能讓民眾對於自己服用的藥物更加熟悉之外，還能夠知道仿單上用藥品項的警語以及禁忌，提升用藥安全，「能夠查詢到用藥品項真的讓人安心很多」、「很怕重複用藥或者是吃到不該吃的東西，有了這項功能真的放了很多心」。

健保小知識！

原廠藥、學名藥（和生物相似性藥品）是什麼？

許多病人有一定要用原廠藥的迷思，其實，藥品分為原廠藥以及學名藥(和生物相似性藥品)。原廠生產藥品是指在專利20年保護期內，只有該藥廠可以生產，學名藥則是在原廠專利開放後，其他藥廠也能生產相同成分的藥品。

觀察網友討論提到，會因為原廠藥及學名藥外觀不同有既定印象：「感覺原廠藥才有療效吧，外觀都長得不一樣」、「學名藥感覺會有較大的副作用」、「感覺好像原廠藥比較有保障」。不過，事實上，原廠藥和學名藥的療效、規格與用藥方式都相同，副作用也與原廠藥一樣。

兩者無論是劑型、安全性、含量、給藥途徑、品質、性能特點和預期用途都相同，提供相同臨床效益。也有網友回應提醒：「品牌只是迷思，治療疾病的主成分才是關鍵」、「這樣看起來學名藥跟原廠藥也一樣，可用到便宜又同樣治療效果的藥品」。

破除用藥迷思

隨著近年來高齡化及新醫療科技發展，患者對新藥的需求也逐年增加，但在健保資源有限的情況下，藥費支出需要在合理的財務狀況下，以醫療科技評估是否收載新藥，來提高民眾使用新藥、新醫療科技的可近性。

使用學名藥和生物相似性藥品不僅節省研發成本，價格比原廠藥低，品質及安全性都經過主管機關把關、政府核准，品質安全都有保障，能讓病人使用到較便宜又療效相同的藥品。

另外，節省下來的藥費不僅可讓健保有更多經費能納入其他新藥品及新科技，提供醫師與病人更多治療選擇，也更有效利用有限的健保資源，使健保永續經營。同時還能鼓勵國產藥發展，在其他原廠藥品短缺時，還有國產學名藥能夠因應，來維持穩定用藥。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月22日至2023年09月23日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『網友關注的健保服務』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統