手機社交軟體App選擇多樣，YouTuber「銘銘就MMG」近日到街頭調查，國中生最常使用的App包括Instagram、抖音（TikTok）、小紅書及Facebook 的Messenger，其中又以 Instagram為最受歡迎，Facebook和LINE則被唾棄是「阿公阿嬤在用的東西」，讓不少網友超級震驚，「原來我已經是老人了。」

「銘銘就MMG」近日於YouTube上傳影片，詢問國中生最常使用的手機社交軟體是哪一款？多數國中生表示，同學間最盛行的4大App是 Instagram、抖音、小紅書及Facebook 的Messenger；使用率最低的則是Facebook和LINE。

國中生指出，和同儕、朋友間傳訊息會用 Instagram或Facebook 的Messenger，其中又以Instagram佔最高使用率，一名男同學表示，因Instagram較有隱私，父母不僅不會使用，也不擔心父母會追蹤他的Instagram，「因父母對手機有障礙。」

也有女同學批評Facebook和LINE「很像阿公阿嬤在用的東西」；LINE則是侷限在班級群組聯絡、父母聯繫用，平時很少打開，但也有少部分同學大讚Facebook仍是最好用的社交軟體，批評抖音上皆是沒營養的影片，「裡面都是屁孩」、「不是有人說抖音一響，父母白養，就不會特別想用了」、「抖音對我沒有特別大的吸引力」等。

這份調查讓不少網友相當震驚，「20年後 Instagram看看是不是老人在用」、「我傻眼，LINE明明超好用」、「原來我已經是老人了，我也不過27歲」、「看完發現，我真的老了。」