完成12天台灣東南海域「海、空遠海長航」訓練的中共解放軍山東號航母，傳出昨（8）日晚間進入台灣海峽。國防部今表示，中共山東號航艦編隊自昨下午起，沿台海中線以西由南向北航行，上午8時許，經北部海域持續朝北航行，國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）6日表示，中共航空母艦山東號自10月28日到11月5日的9天演訓期間，艦載戰鬥機起降約420次、直升機起降約150次，合計起降570架次。艦載機起降的同時，山東號在太平洋海域朝東南方向移動，並在11月2日抵達宮古島東南方向1380公里處，隨後調轉方向，在6日朝南海方向航行。艦隊包括飛彈驅逐艦、1艘護衛艦及多艘艦艇在內。

對此，國防部今上午發布新聞稿表示，中共山東號航艦編隊自昨天下午起，沿台灣海峽中線以西由南向北航行，上午8時許，經北部海域持續朝北航行。

國防部強調，期間國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。