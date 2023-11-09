知名Youtuber Joeman（本名：翁雋明）日前捲入呼麻風波，他發影片道歉後引來一堆網紅好友力挺，讓直播主Toyz（本名：劉偉健）看不下去，批評Joeman的同溫層根本就是雙標偽善，見此，另一位網紅呱吉（本名：邱威傑）發長文回應大家留言「加油」的原因是希望好友犯錯後有力量改錯，最後更一句打趴Toyz說：「Toyz如果覺得大家對他的標準有什麼不一樣，那不是因為Joeman犯罪沒有錯，那是因為你沒有朋友。」

Joeman爆出涉毒後，被網友批評人設崩壞，更質疑他的一票好友紛紛無條件力挺轉發，認為他在自己的小圈圈取暖很可悲。對此，呱吉表示，知道Toyz認為他們雙標，他可以提出自己的看法，他在Toyz出事時並無落井下石，應該不算雙標，而他的標準很一致，過去3年都有參加大麻合法化遊行，去年還上台演講，該說話時從未躲起來。

呱吉發文回應。（圖／中時資料照片）

呱吉指出，眾網紅發文挺Joeman並非反對台灣法律公正處理他犯的錯事，也沒人認為Joeman被冤枉沒犯錯，只是站在朋友立場，希望他誠實面對自己問題，處理好後有力量重新出發，他也明白大眾的嗜血性，想看到血流成河，但真正的人性並沒有這麼戲劇化，呱吉強調，自己的態度永遠是這樣，「當你的朋友犯錯時，你會怎麼做，馬上絕交嗎？不是，你是會勸他改過，並且在這過程支持他，給他力量。」

呱吉發文。（圖／翻攝自Froggy Chiu臉書）

最後，呱吉表示，自己的標準從沒變過，只要有朋友出事，自己絕對不會第一時間轉頭就走，他也相信人性本來就是這樣，不會因為是網紅就有什麼改變，如果Toyz認為大眾有什麼不公平，不是因為Joeman犯錯沒關係，而是Toyz本身沒朋友，見此，網友回應：「『那是因為你沒有朋友』好帥的結尾」、「就是做人成功或失敗的回饋而已」、「也是有緘默的選項」、「最後一句爆炸中肯啊」。

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