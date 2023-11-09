大陸一名女大生在大四就當媽，因尚未畢業，竟帶著寶寶在宿舍生活，引起網友討論，兩派人吵成一團，有些人羨慕女大生是人生勝利組，但也有人認為這樣的影片是錯誤引導，多少年輕情侶在這樣的狀況下結婚，最後都以離婚收場。更有人質疑在宿舍養小孩，難道宿舍的舍監都不會抓？

近日在微博與抖音上出現不少影片分享一個特別的案例，大陸貴州省一名女大生還沒畢業，就迎來人生第一個母親節，人生進度超前，從畫面中可見，女大生側躺在宿舍床上，床上擺滿各種可愛的娃娃和一名嬰兒，突兀畫面在網上掀起熱烈討論。

原來這位女大生意外懷孕，預產期本來在畢業以後，所以就繼續留在學校唸書，沒想到寶寶提前報到，她本想將孩子託給在家鄉的父母照顧，但這樣就必須和剛出生的寶寶分隔兩地，讓她很不捨，最後在室友的同意下，讓她在大學宿舍裡養起寶寶，她沒課就待在宿舍照顧寶寶，有課的話，室友們就會輪流幫忙看照。

影片引起大陸網友熱烈討論，兩派人吵成一團，有人認為女大生人生進度超前，剛畢業就已婚有小孩，若雙方父母願意幫忙照顧，且經濟上沒問題的話，反而可以說是「人生勝利組」。

不過也有網友認為，這麼年輕的女孩可能都還仰賴父母的照顧，又怎麼有能力照顧孩子，「不要再誤導年輕人了，這樣是很錯誤的決定，多少年輕人在經濟不穩定的狀況下結婚生子，最後都是離婚收場」、「上學期間生了娃，這是什麼錯誤示範」，也因此有不少微博上的影片被檢舉下架；另也有人懷疑，這會不會只是做效果，畢竟在宿舍養小孩，舍監不會抓嗎？