知名政略作家范疇6日凌晨因心血管病發過世，享壽68歲，消息一出，引起各界不捨，與范疇交好的財信傳媒董事長謝金河在臉書發文悼念他，並透露范疇都是清晨才睡覺，而太晚睡對心臟不好，但他改不掉這個陳年的老習慣。

謝金河指出，昨日得知范疇因為心肌梗塞離世的消息後，「眼眶泛淚，眼淚不知不覺掉下來」，他提到，范疇先生是數字台灣節目上最多次的來賓，兩人心靈相通，很有默契，通常不用腳本，坐下來就錄到結束。

謝金河透露，他以前和范疇聯絡的時候是用Messenger，清晨六時左右，他起床不久先跟范疇道早安，對方立刻回簡訊，卻寫晚安，「我才知道清晨才是范疇的睡覺時間」。

謝金河回憶，有一次飯局，范疇坐在他的旁邊，他提醒對方太晚睡對心臟不好，要不要調整一下作息時間？范疇卻說改不了，「沒想到這個陳年的老習慣，這次會奪走范疇的命。」

「范疇是戰略專家，也是哲學家，他只有68歲，這是很年輕的年齡，如此驟然長逝，心中有百般不捨！」謝金河表示哀悼，「現在大師安然躺下，從此可以無憂無慮又無愁，但願在天國遨遊！」