大陸男網紅「仲尼」擁有500萬粉絲，並在2016年與烏克蘭籍知名女coser卡琳娜結婚，去年仲尼爆出趁著卡琳娜孕期多次出軌，兩人一度暫停活動，決心修補婚姻。豈料仲尼與卡琳娜才重歸於好，一起赴峇里島度假，昨(8)日晚間仲尼游泳時不幸被海浪捲走溺斃身亡，享年34歲，令外界震驚不已，而疑似仲尼搶救畫面也隨之曝光。

綜合外媒報導，百萬網紅仲尼和卡琳娜於7日在峇里島玩水，遭到海浪捲走，烏籍女子很快被救起，但陸男屍體今日早上被發現，宣告他已溺水身亡，有現場網友透露事情起因是仲尼游泳腿抽筋，卡琳娜去救他但拖曳不動，沒能成功，而仲尼驚險的搶救照片也在社群平台流傳，令許多網友震驚不已。

有不少網友無法接受年輕輕輕的仲尼離世，感慨生命的脆弱，而大多數人則是很擔心卡琳娜，紛紛表示：「仲尼好像真的死了…」、「卡琳娜怎麼辦？小孩怎麼辦？」、「節哀，希望卡琳娜能夠好好的」、「希望卡琳娜能撐過來吧」、「之前有一次去迪士尼真的碰到他們一家三口，我們過去想要合影，仲尼還很自然的就退到了一邊。」