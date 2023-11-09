北市謝姓男子去年至信義區一家夜店與友狂歡，期間認識同桌一名碩士正妹曉雲（化名）。一行人醉意濃厚，離開夜店後，謝男攙扶已經泥醉的曉雲搭乘計程車，卻直接前往西門町某旅館，性侵得逞，還邊做邊拍。台北地院一審認為謝男坦承犯行且有悔意，依乘機性交罪判處3年2月；上訴後，高等法院考量曉云堅決不和解、無理由輕判，後加重改判4年6月徒刑。

判決指出，謝男擁有碩士學歷、於金融界工作，原與正妹曉雲互不相識，二人因各自友人邀約而至夜店一同飲酒作樂。2022年7月16日凌晨時分，曉雲已不勝酒力而泥醉，謝男於眾人起哄下聯手另名張姓友人將她帶走，此時的曉云仍存有些許意識，當下即刻打電話向男友哭訴有2名男子要帶她走，無奈人在外地的男友僅能傳送訊息至其手機，警告稱：「我跟她的通話已經全程錄音，她已經明確表明不想被其他男性帶走，如果有任何強迫性的行為，我們會報警。」

另，男友同時將此事告知曉雲母親，當時正於新竹的目前即刻開車至信義分局求助，警方透過監視畫面，後於上午8時許在旅館房間揪出謝男及已經昏睡的曉雲，同時從其手機裡查獲四段性侵影片。

案經曉雲訴由信義警分局，報告台北地檢署偵查起訴。台北地院一審時，謝男坦承犯行，甚至於庭上出示自己與爺爺、奶奶、母親的合照，表示長輩身體欠佳須有人陪伴照料，判藉此獲得減刑，法官最終判處徒刑3年2月。

另，曉雲不服判決結果，具狀上訴至合議庭。高院審理時，認為謝男性侵手段惡劣，應無減刑餘地，且考量曉云堅決不和解，最終加重乘機性交罪改判4年6月徒刑。可上訴。

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