中國大陸駐英國大使館微信公眾號9日消息，就英國與台灣舉行第26屆經貿對話會議發布「答記者問」，敦促英方恪守一個中國原則，停止以貿易合作為藉口與台灣進行官方交往或提升實質關係。

有記者提問：據報導，近日英國與台灣舉辦了第26屆英台經貿對話會議，並簽署「加強交易夥伴關係」安排。請問中國駐英使館有何評論？

大陸駐英使館發言人稱，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方接觸。中方敦促英方恪守一個中國原則，停止以貿易合作為藉口與台灣進行官方交往或提升實質關係。

據悉，經濟部政務次長陳正祺4日至6日率團訪問英國，並負責共同主持第26屆台英經貿對話會議，6日登場，與主責國際貿易事務的英國商業暨貿易副大臣何德森（Nigel Huddleston）共同主持台英經貿對話會議。

台英經貿對話次長級會議溯自1991年，是台英經貿領域最高層級的政策對話平台，每年舉行一次會議，由台灣、英國輪流主辦。