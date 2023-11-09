大谷翔平已經成為自由球員。（美聯社資料照）

美國人氣老牌雜誌《時人》（People Magazine）公布「2023年世界最性感男人」票選結果，由知名演員兼賽車手的派屈克丹普西（Patrick Dempsey）拿下。其中運動員部分，NFL球星、美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）現任男友凱爾西（Travis Kelce）佔據榜首，而二刀流好手大谷翔平排名第15位，在大聯盟球員中則位居第一。

《時人雜誌》自1985年起，固定每年舉辦「世界最性感男人」獎項，透過粉絲投票選出。運動員21強中，前5位皆由NFL球員霸榜，排在第15位的大谷翔平，被描述為「他的打擊和投球表現為他贏得了迷人的綽號–Showtime」，道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、貝林傑（Cody Bellinger）分別排在第16、17位。

第12位起依序為NBA勇士當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、塞爾提克王牌塔圖（Jayson Tatum）和熱火老將吉米巴特勒（Jimmy Butler）。今年離開歐洲聯賽的梅西（Lionel Messi）及內馬（Neymar Jr.），和熱刺前鋒孫興慜則是足球代表。

世界最性感男運動員票選結果

1. 崔維斯凱爾西（弟，Travis Kelce，美式足球）

2. 傑森凱爾西（哥，Jason Kelce，美式足球）

3. 歐文斯（Jonathan Owens，美式足球）

4. 貝里歐斯（Braxton Berrios，美式足球）

5. 布洛（Joe Burrow，美式足球）

6. 梅西（Lionel Messi，足球）

7. 內馬（Neymar Jr.，足球）

8. 孫興慜（足球）

孫興慜。（路透）

9. 狄米卓夫（Grigor Dimitrov，網球）

10. 貝雷提尼（Matteo Berrettini，網球）

11. 提亞佛（Frances Tiafoe，網球）

12. 史蒂芬柯瑞（Stephen Curry，籃球）

13. 塔圖（Jayson Tatum，籃球）

14. 吉米巴特勒（Jimmy Butler，籃球）

15. 大谷翔平（棒球）

16. 貝茲（Mookie Betts，棒球）

17. 貝林傑（Cody Bellinger，棒球）

18. 肯普尼(Michal Kempny，冰球)

19. 五十嵐卡諾亞（Kanoa Igarashi，衝浪）

20. 漢米爾頓（Lewis Hamilton，賽車）

21. 湯米福瑞（Tommy Fury，拳擊）