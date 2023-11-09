日本偶像團體NMB48 Team M前成員肥川彩愛，擁有甜美外型與傲人身材的她，深受粉絲喜愛，但昨（8）日迎來29歲生日的她，突然拋出震撼彈宣布「我將退出演藝圈」。

肥川彩愛昨（8）日在推特（現改名X）上發文歡慶自己29歲生日，並感謝所有一直支持我的人，文中卻附上一份聲明寫道：「我，肥川彩愛，將於今年年底退出娛樂圈」，她解釋，自己15歲踏入演藝圈，如今29歲「我得開始思考自己的未來」。

她提到，從偶像團體時期一路上遇到的每一個人，對她而言都是財富，「謝謝你們給了我這麼多的幸福」然而，在正式引退之前，仍有許多機會可以見到大家，到時親眼見到各位，一定會當面道謝，「感謝各位一直以來的支持，直到最後」。

肥川彩愛2010年通過NMB48一期生徵選會，2011年在NMB48劇場的公演出道，不過隔年因腳部受傷休養，之後腳傷未能完全恢復，最後於2012年12月從團體NMB48畢業；離開團體後，她常於綜藝節目中亮相，並透過社群與粉絲互動，如今宣布退出演藝圈，震驚粉絲。