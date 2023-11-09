炎亞綸今年6月捲入MeToo風暴，被網紅耀樂指控在他未成年時強拍性愛片等罪名，昨(8日)他依違反兒童及少年性剝削防制條例，製造少年為性交行為電子訊號、意圖散布而持有性影像影片2罪起訴，被訴強制性交等部分，罪嫌不足不起訴。而炎亞綸當時第一時間回應被譽為是公關危機處理的教科書，昨曬出的聲明卻評價兩極，「瑞克說法」更指出，炎亞綸聲明中的這句話根本自打臉。

臉書「瑞克說法-法律.公關.危機處理」昨表示，炎亞綸5個月前回應耀樂的聲明，被指至情至性，「教科書等級的公關操作」，一開頭感謝舊情人說：「謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈」，但昨卻態度大轉，質疑耀樂提告動機是為名或利，讓瑞克說法覺得這兩句話自相矛盾，似乎讓炎亞綸露出真面目。

瑞克說法質疑說：「5個月後，炎亞綸你變了？」到底感謝對方願意說出事情跟質疑對方提告動機，「哪個才是炎P真實的想法？」，並表示炎亞綸的說法對於未來跟耀樂談和解沒有幫助，而炎亞綸被起訴的罪名，在法律上最低刑期都是6個月以上，如果沒得到緩刑，可能得面對坐牢。

炎亞綸發聲明。（圖／翻攝自炎亞綸 Aaron Yan臉書）

最後，瑞克說法對炎亞綸喊話，認為已經到這步局面，每一步都必須「慎思啊慎思」，他也指出炎亞綸雖然強制性交不起訴，但在兒少性剝削法律被起訴，但炎亞綸卻回應：「今天算是一個階段的結束」，反問是否真的以為事情已經落幕，並指炎亞綸其實很聰明，「不過還需要一些專業人士提點，才有機會化險為夷」。

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