●Albion金融集團首席投資官Jason Ware表示，每個人大概都知道，我們要不會再看到升息一次，要不就是他們已經或可能已經結束升息。如果我們陷入衰退，股票估值會不同，企業業績表現也會不同。如果經濟沒有衰退，那麼我們現在可能正在處於一個新牛市的初期。這是投資人在觀察債息波動時要問自己的問題。從現在到年底與經濟衰退有關的債息動向和經濟數據，將影響美股盤勢。

●State Street資深全球宏觀策略師Marvin Loh表示，聯準會未必會再次升息可能讓人們更興奮了一些，但這是否意味著我們將開始大幅降息？現在說這個還為時過早。過去我們想知道的許多事、那些導致公債殖利率走高的問題，到現在我們還是想知道。他指的是兩周前，導致美國10年期債息漲破5%大關。

●Sprouting Rock Asset Management首席策略師Rhys Williams表示，市場認為利率已經到頂是對的，但由於聯準會對利率「升更高、高更久」表現得如此有「男子氣概」，這意味著他們不會很快降息。

●Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，市場開始在為聯準會將退場做準備，我們可能會實現軟著陸。過去幾個月股市嚴重超賣，現在終於出現一些反彈。後續公布的通膨和經濟數據可能影響美股是否進一步走高，但目前數據仍然顯示經濟正在放緩，但並未跌落懸崖。

●華爾街正在等待聯準會主席鮑爾發表評論。AXS Investments 執行長Greg Bassuk表示，鮑爾說了什麼，加上企業財報表現以及下周出爐的消費者物價指數（CPI），可能成為下一個影響美股盤勢的主要催化劑。