藍白整合觸礁、甚至談判瀕臨破局之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨（8）日突然拿出3份民調，顯示在三腳督的情況下，無論如何都贏過民進黨總統參選人賴清德，此舉也讓藍白整合再添變數。國民黨前立委蔡正元昨被問及，「最近很多人很生氣，認為您怎可以支持柯文哲，不支持國民黨總統參選人侯友宜，背叛國民黨」，他回應，「國民黨等於侯友宜嗎？如果國民黨等於侯友宜，我就退出國民黨」。

蔡正元在網路節目《野禮會客室》中直言，下架民進黨是最高戰略指導原則，但現在情勢很清楚，必須藍白合才能下架，光柯文哲選不可能，光侯友宜選會慘敗，在野柯、侯、鴻海創辦人郭台銘三個人選，則會三個和尚挑水沒水喝，將被民進黨繼續執政，「從民調上來看，我很清楚看出，只有『柯侯配』才能選的上，沒有第二個選擇」。

「國民黨黨員就一定要支持國民黨提名總統候選人，為什麼？給我理由」，蔡正元表示，自己在國民黨打拚時，侯友宜還沒入黨，「如果不是看在黨主席朱立倫面子，我根本懶得理他」；蔡並強調就他個人立場，沒有誰欠誰的問題，「侯競辦執行長金溥聰、朱立倫，我根本不看在眼裡面，你說我這樣會被開除黨籍，誰稀罕國民黨黨籍，我退休了，管什麼黨籍，無所謂」。

蔡正元進一步指出，其實不喜歡柯文哲，覺得柯很臭屁，可是自己的態度是，對方若來請教兩岸、國政問題，仍會據實以告。