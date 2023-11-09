退輔會主委馮世寬昨（8）日受訪時提到，希望媒體不要詢問他有關備役少將于北辰一事，還大笑三聲「這種人物還要我來批評嗎？」。對此，于北辰超崩潰，直接在昨晚節目《新聞面對面》怒轟，馮世寬如果不道歉，自己就要每天討公道，並要對方「不要丟榮民的臉」。

針對馮世寬的說法，于北辰稱，真的傻眼了，自己不但是榮民，還是備役少將，馮世寬是主委，「我現在捍衛中華民國的國防、中華民國的安全有錯嗎，你說徐春鶯她會不會背叛我不知道，但只要有千分之一、萬分之一我都不容許，萬一有呢，最好的方式就是不要，徐春鶯可以在台灣、台澎金馬做任何想做的工作，我都支持」

于北辰越說越氣，大吼「馮世寬難道是新住民的主委？你是退輔會主委！你跟我一樣是退將，愛國的熱誠跟階級無關，就是愛國家，你怎麼叫全民來罵我」。

除此之外，于北辰強調，自己一直很尊敬馮世寬，一直覺得他是一個鐵錚錚的漢子，如果自己對國家不夠忠誠、對國軍不夠忠誠、對國防有罅隙，讓國家產生安全上的疑慮，「你把我找去罵一頓，甚至羞辱我一頓，我都認了，可是我今天有做錯嗎？」于控訴，「馮世寬你為什麼要說全民來批評我，我怎樣批評你的，你沒有資格當我的主委，我告訴你，你不道歉，我每天都要討回公道，請你不要丟我們榮民的臉。」

針對馮世寬跟于北辰的糾紛，PTT鄉民也在《黑特版》發起討論，多數都支持馮世寬，「于將軍在馮面前真的沒被當人看」、「政黑男神于北北又丟臉了，飛彈攔截率210%」、「三角函數大師又被嘲諷了」、「人盡皆咄的咖根本不需要馮教訓，他何等身份」、「二星上將當然不會去搭理備役少將」、「無知就算了還上電視愚民，馮說不定還更有學養」。