54歲男星劉爾金出道30幾年，過去一向以福態身形現身，近日他為姜育恆演唱會彩排，被發現整個人消瘦不少，成功減重32kg。
「憂鬱王子」姜育恆睽違8年，將於18日再度站上台北小巨蛋舉辦「人生的路」演唱會，除了邀來同門師弟、好友吳奇隆擔任嘉賓之外，更驚喜宣布李之勤、姚黛瑋、憂歡派對的憂憂、紅孩兒的馬國賢、張洛君、張克帆、王海輪、少女隊的王思涵、劉爾金、宋少卿等14名師弟、師妹到場獻唱，嘉賓陣容龐大。
其中，近年較少現身幕前的劉爾金，跟過往比起來明顯瘦一大圈，招牌圓臉已消風，下顎線明顯，身形更是苗條不少，靠168間歇性斷食法、每天快走8000步成功狂甩32kg。據悉，劉爾金因長年體重過重，一度胖到110公斤，過去有三高、胸悶、心臟刺痛等問題，且蹲廁所容易站不起身，決定認真減肥，目前把體重控制在正常範圍。
劉爾金是世界新聞專科學校（現改名：世新大學）校友，1988年與宋少卿、黃子佼、卜學亮、林佩君組成「帥哥綜藝團」進入演藝圈，身兼演員、主持人和相聲藝術家，27年前和妻子曾瑩玥結婚，生下一對兒女，他先前受訪時透露，夫妻相處難免有摩擦，像是他之前忙著處理火鍋店事務，把家庭、小孩丟給老婆造成少溝通少互動，婚姻一度亮紅燈，後來才慢慢修補關係，相處之道為忍讓、信任。
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