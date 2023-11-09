大陸車市傳統旺季來臨，且歐洲及東南亞地區新訂單陸續到手出貨，胡連營運展現強勁成長力道，第3季營業毛利為6.1億元，季增33.52%，單季合併毛利率攀升至32.38%，季增3.43個百分點，營業淨利為3.19億元，季增60.48%，稅後盈餘達2.88億元，季增2.95倍，幾乎賺到上半年獲利，單季每股盈餘為2.9元；累計前3季稅後盈餘為5.84億元，每股盈餘為5.86元。

由於客戶訂單強勁，胡連10月合併營收達7.55億元，月增13.73%，年增12.3%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為58.28億元，年增12%，胡連預估，第4季有望依循往年趨勢比第3季好，挑戰單季歷史新高，獲利亦可望因毛利率回升而同步攀高；法人預估，胡連今年合併營收可望創下歷年新高，每股盈餘可望逾9元。

在全球化佈局效益顯現下，胡連樂觀看待明年營運，胡連表示，明年合併營收可望較今年兩位數成長，毛利率也會比今年好。

亞系外資最新報告指出，大陸地區需求強勁，且儘管其他市場存在不確定性，但我們認為胡連處於有利地位，可以從大陸2024年即將到來的汽車需求復甦中受益，由於營收及利潤率攀高，我們上調胡連2023年/2024年/2025年每股盈餘預估12%/8%/3%，維持「優於大盤表現」評等，目標價由165元上調至170元。