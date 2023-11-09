周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.26點或0.28%，為444.07點。

周三的數據顯示，歐元區九月零售銷售符合預期。另一項調查顯示，歐元區民眾對未來一年的通膨預期上升到4%。

Pantheon Macroeconomics資深歐洲經濟學家Melanie Debono說，展望第四季，隨著通膨持續降溫，以及工資增加仍高，實質所得受擠壓情形應該會結束。但是有關需求的調查顯示，消費者情緒仍偏低迷，消費信心維持在低檔。

歐洲央行(ECB)一位政策官員表示，歐央需要在抑制通膨方面取得進一步進展，企業和政府必須共同努力，防止出現政策的緊縮。

有鑑於美國經濟強勁，聯準會官員Michelle Bowman示警可能進一步升息。

在企業財報方面，丹麥風力渦輪製造商維斯塔斯(Vestas)公布第三季營業利益和營收都優於預期，股價升9.8%。

大陸集團(Continental)表示，預計第四季汽車業務強勁，並且今年全球汽車市場有較高的增長，該德國公司隨後股價升4.1%。

汽車類股和零售類股領漲，皆上漲約1.1%。

英國零售商瑪莎百貨(M&S)公布上半財年獲利大增75%，遠超過預期，隨後股價升8.4%。

德國商業銀行(Commerzbank)公布第三季淨利成長2倍多，優於預期，股價並上揚0.7%。

丹麥醫療器材公司Ambu大漲9.0%，稍早該公司上調全年息稅前利益(EBIT)的利潤率。

丹麥生技公司Genmab在上調2023年營收財測區間之後，股價升7.1%。

瑞士人壽(Swiss Life)指出對房地產市場感到擔憂之後，股價跌5.9%。

葡萄牙總理Antonio Costa意外辭職後，該國股市在周二下跌2.5%，周三則小漲0.1%。