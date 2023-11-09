美國傳奇巨星芭芭拉·史翠珊（Barbra Streisand）為宣傳個人回憶錄上專訪透露，她受夠了蘋果語音助理Siri老是念錯自己的姓氏，便直接打電話向蘋果執行長庫克（Timothy Donald Cook）抱怨，而對方隨即做出改善，更笑稱這大概就是「當名人的好處之一」。

據《BBC》報導指出，芭芭拉在受訪節目中回憶起往事，表示自己受夠了Siri老是念錯自己的姓氏，強調「我的姓氏『Streisand』裡沒有Z的音！」後面4個字母的發音就如沙灘上的「沙」（sand）一樣念S，如此簡單，受不了的芭芭拉·史翠珊竟直接打電話給庫克，而對方也隨即做出改善。

In her newly-published autobiography, "My Name Is Barbra," the celebrated actress-singer-director Barbra Streisand writes of a life of heartbreaking deprivation and spectacular success, and of an artistic career lauded by critics and fans as peerless. https://t.co/cUVgo8zbeN pic.twitter.com/H6dOQXwDzl — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) November 5, 2023

對此，芭芭拉·史翠珊大讚庫克態度友善，笑稱這樣的特殊待遇大概是「當名人的好處之一」。此外，因注重隱私而不常受訪的芭芭拉·史翠珊坦言該自傳講述了她的一生，更稱「這是我留下的心路歷程，我寫了我的故事，此後我不用再接受任何採訪了」，意味著傳奇的演藝生涯將畫上句點。

A Barbra Streisand flex: When you don't like how Siri says your name, you call Tim Cook to fix it.



"My name isn’t spelled with a ‘Z' ... It’s Strei-sand, like sand on the beach."



More: https://t.co/MLjvdRvW0W pic.twitter.com/9Dyri3IcQf — Rolling Stone (@RollingStone) November 6, 2023

事實上，81歲的芭芭拉·史翠珊是美國演藝圈內少數身兼歌手、演員、導演等多重角色的明星，她出道至今將近60年，獲得了2座奧斯卡金像獎、10座葛萊美獎、5座艾美獎、1座特別東尼獎和9座金球獎，可說是多才多藝；而芭芭拉·史翠珊日前也正式出版個人回憶錄《我的名字是芭芭拉》（My Name is Barbra）。