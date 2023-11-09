劉姓藥頭以「刺青」做為安非他命暗語，還不忘以「割線比較痛」、「上麻藥」等文字混淆，並提有「到府刺青」服務。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

「到府刺青」藏玄機，中市警破獲毒品交易網，藥頭遭突襲。

藥頭與警鬥智，販毒術語推陳出新！台中市第五分局執行網路巡邏發現有藥頭打出「到府刺青」還可選圖案…，從中嗅出異樣，喬裝買家約出交易，62歲劉姓藥頭見狀意圖衝撞，員警立即攔車破窗，並搜出安非他命、海洛因及改造手槍，全案依毒品、槍砲罪嫌移送偵辦。

販毒集團為規避查緝，匿名隱身於網路中，不斷變換毒品暗號。台中市第五分局偵查隊長曾建富指出，常見毒品術語如喝咖啡、小惡魔等，這回以「刺青」做為安非他命暗語，還不忘以「割線比較痛」、「上麻藥」等文字混淆，員警一開始還以為搞錯了，一講到提供「到府刺青」服務，立即研判應是交易暗語。

警方釣魚、搜證歷時1個月後報請台中地檢署指揮偵辦，重兵部署實施誘捕偵查，在進行交易時駕車前後包夾，劉姓男子見狀意圖衝撞逃逸，員警立即破窗強拖下車，並在車上查獲安非他命查獲21.1公克安非他命、1.57公克海洛因等毒品。搜索過程劉姓男子神色異常，員警經驗老道澈底檢視，在駕駛座附近加碼查獲改造手槍及子彈。

台中市第五分局執行網路巡邏發現62歲劉姓藥頭打出「到府刺青」，因而喬裝買家約出交易，在其車上搜出安非他命、海洛因及改造手槍。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

第五分局強調，為貫徹警政署「清源專案3.0」及「社區警政再出發」工作，針對轄內毒品情資及販毒熱點，均會主動清查並加強蒐證，瓦解毒品犯罪網絡，嚴打嚴辦根絕不法。第五分局並呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！