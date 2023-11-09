老公好雷！有人妻在網上抱怨，當初和婆婆相處感覺不錯，於是答應老公的提議，給婆婆坐月子，沒想到錢給了卻是噩夢的開始，不僅有一餐沒一餐，一個星期有好幾天的「速食」，甚至孩子用完後的奶瓶還丟給她洗，另外，當婆婆要幫小孩換尿布，都需要她在一旁「彎腰幫忙」，當她母乳不夠時又遭婆婆冷嘲熱諷，婆婆與豬隊友不給力的行為，讓她在坐月子期間感到難受。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到在懷孕期間「覺得婆婆人不錯」，因此在老公的提議下，答應給婆婆坐月子，然而這卻是她噩夢的開始，她表示老公有按「市價」給婆婆坐月子的錢，但她的月子餐卻有一餐沒一餐，不僅一個星期吃很多天的外送，且都是「麥當勞、肯德基」，甚至，孩子使用後的奶瓶，老公和婆婆都不清洗，卻放著等她來洗。

她還怨，當婆婆給小孩換尿布時，都要她在一旁「彎腰幫忙」，害她剖腹產的位置又開始疼痛，且當她母乳不夠時，婆婆就是各種冷嘲熱諷，而孩子也一直被婆婆抱著，導致晚上睡覺時，孩子一放床就哭鬧，「豬隊友和惡婆婆」的行徑讓她感到相當無奈。

文章依出，網友紛紛留言表示「直接跟先生說錢不用給婆婆了，訂月子餐在家吃吧！ 不然妳身體沒有調養好，之後還要照顧孩子，體力撐不住的。」、「老公好雷，不考慮回娘家嗎」、「沒做事還敢收錢啊，厚臉皮」、「如果娘家可以依靠，帶著孩子回娘家吧」、「叫你婆婆退錢 叫月子餐，妳產後身體很重要的要修復」。