中國國家副主席韓正8日在新加坡會見新加坡總理李顯龍。韓正表示，要推動兩國合作項目提質升級，將兩國關係新定位落到實處。李顯龍稱，願推動新中全方位高品質的前瞻性夥伴關係邁上新臺階。

根據大陸外交部官網顯示，韓正表示，習近平主席與總理先生今年3月將中新關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係，在兩國關係進程中具有里程碑意義。今年是李光耀先生誕辰100周年，新加坡運用東方價值觀和國際視野推進現代化進程，走出一條符合本國國情的發展之路。

韓正強調，中方願與新方一道，高品質共建「一帶一路」，推動兩國合作項目提質升級，密切兩國人員往來和人文交流，用好用足雙邊合作機制，將兩國關係新定位落到實處，為地區繁榮穩定作出新貢獻。

李顯龍表示，新中傳統友誼深厚。新方願與中方深化發展戰略對接，開好新一輪新中雙邊合作機制會議，推動新中全方位高品質的前瞻性夥伴關係邁上新台階。