不少人會到ZARA買流行服飾，一名女子無意間逛ZARA發現有賣香水，100ml賣590元，味道好聞、瓶身有設計感，她立刻拿一瓶結帳，大讚CP值很高，並推薦給網友，許多女性皆表示，ZARA香水味道不錯又很平價，但唯一缺點是不持久。

原PO於論壇《Dcard》指出，一直很想買香水，但知名品牌的香水都要3千起跳，她遲遲買不下手。直到她和朋友去逛ZARA，試噴其中一罐香水，味道讓她非常喜歡，加上瓶身有設計感，100ml售價是590元，她立刻拿一罐結帳；隔天原PO又帶男性友人到ZARA試香，對方也購入一瓶，大讚CP值很高。

貼文吸引女網友關注，「我還真的不知道ZARA有賣香水欸」、「ZARA香水CP值真的高，買了一罐噴好久，味道超香」、「ZARA香水真的便宜有質感，味道也行」、「我買其它瓶，覺得很好聞而且很平價」、「燒到了」、「便宜有質感又香」、「因為便宜，我會拿來當室內香氛噴。」

但也有買過的人表示，ZARA香水的持久度不佳，「味道好像都不太持久」、「有一股很濃的酒精味，香味也不持久。」