宜蘭砂石車輾壓機車 釀2死慘劇！安全帽噴飛爆頭

宜蘭縣龍德工業區9日發生一起死亡交通事故，1輛砂石車從自強路口右轉時，撞上1輛機車，機車上2人雙雙壓在輪下，安全帽都噴飛，1人現場死亡，另1人到院急救仍宣告不治死亡，現場血跡斑斑、慘不忍睹，詳細肇事原因有待警方釐清中。

砂石車撞上機車，2人慘死在輪下。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

安全帽噴飛，現場血跡斑斑。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

上午8時15分，47歲陳男騎乘機車載著41歲林姓女友前往上班的途中，在蘇澳鎮蘇濱路二段與自強路口等紅綠燈時，綠燈一亮，陳男起步沒多久，就慘遭要右轉的砂石車輾過，當場安全帽噴飛、現場血肉模糊，慘不忍睹！林女當場死亡，陳男送往博愛醫院急救仍不治死亡。

林女家屬接獲通知前往認屍，見到死者慘狀，林媽媽數度哭到腿軟需人攙扶，林爸爸則跟林女的哥哥相擁而泣，哥哥怒罵涉嫌肇事的66歲砂石車周姓男司機，「為什麼要撞死人，出來給個交代」。

案發當下，路旁的目擊者心有餘悸的說，聽到碰一聲，看到砂石車與機車相撞，趕緊拿出三角錐出來擋住車禍現場，以防2名騎士遭二次傷害，同時打電話報警。據了解，陳男與林女是利澤工業區某家電子大廠外包的團膳公司員工，距離公司不到2分鐘的距離，卻遭遇死劫。