日本共同社等日媒引述日中關係消息人士9日透露，兩國政府開始展開協調，擬借15日至17日在美國舊金山召開的亞太經合組織（APEC）峰會之機，實現日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平在16日前後會談。「岸習會」能否改善因福島核汙水排海問題而冷卻的雙邊關係成為焦點。

日本政府派遣國家安全保障局長秋葉剛男9日前往北京，與中方進行最終協商，而兩國元首上一次會談同樣是在APEC峰會期間，2022年11月在泰國曼谷舉行。中國大陸強烈反對核汙水排海，導致兩國關係惡化，岸田希望透過與習近平對話，謀求雙邊關係穩定。

消息人士透露了15日舉行「拜習會」後，岸田與習近平於16日舉行會談的提案。秋葉剛男可能會在北京與大陸外長王毅等人會面，討論相關日程和議題。由於大陸暫停進口日本水產品，預料岸田將在會談上向習近平說明核汙水排海的安全性，並直接要求北京採取基於科學依據的對應方式。