日本共同社等日媒引述日中關係消息人士9日透露，兩國政府開始展開協調，擬借15日至17日在美國舊金山召開的亞太經合組織（APEC）峰會之機，實現日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平在16日前後會談。「岸習會」能否改善因福島核汙水排海問題而冷卻的雙邊關係成為焦點。
日本政府派遣國家安全保障局長秋葉剛男9日前往北京，與中方進行最終協商，而兩國元首上一次會談同樣是在APEC峰會期間，2022年11月在泰國曼谷舉行。中國大陸強烈反對核汙水排海，導致兩國關係惡化，岸田希望透過與習近平對話，謀求雙邊關係穩定。
消息人士透露了15日舉行「拜習會」後，岸田與習近平於16日舉行會談的提案。秋葉剛男可能會在北京與大陸外長王毅等人會面，討論相關日程和議題。由於大陸暫停進口日本水產品，預料岸田將在會談上向習近平說明核汙水排海的安全性，並直接要求北京採取基於科學依據的對應方式。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。