感情不能強求，不過有些人一旦愛上了，就算被甩也不肯放棄。日本網站「占TV」分析12星座對愛有多執著的排行榜，第一名是牡羊座，追求對象時就算被拒絕，他們依舊不會氣餒，甚至被激起鬥志，越挫越勇。

▎第12名、處女座

處女座對感情有潔癖，被甩了會感到非常傷心，再也不想和對方見面，盡可能避免接觸的機會。

▎第11名、天秤座

天秤座很受異性歡迎，因此不會執著於一個人，若是告白失敗，再尋找新對象就好了。

▎第10名、摩羯座

摩羯座個性比較現實，如果覺得機會渺茫，就會果斷放棄，不會與對方繼續糾纏。

▎第9名、金牛座

金牛座反應比較遲鈍，對方若是沒直接拒絕，他們可能會不曉得已被甩了。

▎第8名、獅子座

獅子座自尊心很強，一旦被拒絕，他們就會感到受傷，不過若認定對方很特別，或許會選擇重新追求。

▎第7名、雙子座

雙子座會以挑戰的心態，再次嘗試追求對方，同時也在考驗自身魅力。

▎第6名、射手座

射手座性格樂觀，就算表白失敗也不會太難過，恢復精神後再度發起攻勢。

▎第5名、巨蟹座

巨蟹座非常重感情，即使被甩了或告白失敗，也不會感到怨恨，甚至念念不忘對方。

▎第4名、水瓶座

水瓶座將戀人和朋友的界線畫得很模糊，即使分手了，仍可以與前任重新當朋友，相處久了還可能舊情復燃。

▎第3名、天蠍座

天蠍座不容易愛上一個人，若是有了心儀對象，就會賭上性命去追求，不會輕易放棄，對感情相當執著，就算兩人交往機率低，仍會選擇伺機埋伏，等待最佳時機再進攻。

▎第2名、雙魚座

雙魚座個性敏感，一旦戀愛了又會失去理智，憑直覺依本能行動，情不自禁徘徊在心儀對象身邊，表現出無辜又可愛的模樣，希望可以吸引對方注意，獲得關注及同情。

▎第1名、牡羊座

牡羊座追求對象時不容易放棄，即使被拒絕1、2次，依舊不會灰心喪志，甚至還會感到氣憤，認為「為什麼我會被甩？我怎麼可能輸給別人」，鬥志反被激起，不擇手段要追到對方。