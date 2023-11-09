民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發爭議，內政部長林右昌日前批徐春鶯「口袋藏極權國家身分證」，徐春鶯則反批林右昌沒文化；對此，林右昌表示，戶籍國籍是兩碼事，人民在意的是在享受自由民主社會制度時，徐春鶯是否能忠於這個國家，並完成人民所託付的責任，希望徐春鶯說清楚講明白。

徐春鶯日前開記者會問，「請問兩岸存在國與國的關係嗎？」所以不須放棄國籍，林右昌今在立法院反問徐，「她現在站的是什麼地方？這個地方就是中華民國。」

另外，前高雄市長韓國瑜日前表示，國人因擔心戰爭移民，導致移民公司業績爆紅，林右昌對此表示，政治人物不要輕信民間公司的數據，如此像是幫移民公司宣傳，「這是不恰當的」，外來人士來台居留人數逐年攀升，不是如韓國瑜所說的那樣。

林右昌指出，最近這幾年戶籍移入反而增加很多，過去5年間，一般移入是6萬3000人到6萬8000人之間，不過去年人數大幅成長到8萬5千多人，成長幅度高達25％，代表台灣是安全繁榮的國家，不管是各種因素移居台灣人數越來越多，所以也修改相關規定讓移居環境更加友善，調整來台就學畢業後居留時間，可以延長1加1年，2年期間可以延長居留時間，期待有更多人透過各種可能留在台灣成為一分子。