炎亞綸今年6月遭舊愛網紅耀樂指控在他未成年時強制性交、偷拍等罪，昨(8日)士檢認定他涉以手機拍攝與少年性行為影片及持有性影像，依《兒少性剝削防制條例》製造少年為性交行為電子訊號等罪嫌起訴，被控妨害性自主部分不起訴處分。而炎亞綸昨第一時間發7點回應，被莫莉律師指出有錯字，聲明稿似乎沒校正就發出，比較像是臉書貼文，認為他此舉很危險。

看了炎亞綸的聲明後，莫莉律師在臉書回應，通常聲明稿是為了讓外界在最短時間內知道一方的想法和回應，主要是為了危機處理，而炎亞綸的聲明通篇沒提到被起訴的部分，反倒質疑耀樂提告動機，如果是莫莉律師的當事人，「我一定罵爆他耶」，認為炎亞綸的聲明內容太過衝動。

其中，莫莉律師表示，炎亞綸的聲明中有錯字，是「致上」不是「至上」，並懷疑炎亞綸發聲明前可能沒給律師看過，「但若是看過還發，真的很危險」，認為他把聲明稿三字拿掉，改用臉書貼文的形式，或許還比較不會被放大檢視。

炎亞綸發聲明。（圖／翻攝自炎亞綸 Aaron Yan臉書）

而媒體人黃揚明則指出：「對未成年人拍攝性愛私密影片，是不論合意與否都觸犯兒少性剝削罪的，這聲明寫得雲淡風輕，只能祝福吳先生審判過程順利」，引來網友回：「下面留言一堆加油，是怎樣！？」、「留言下面有如平行時空」、「演藝圈競爭壓力很大，會改變一個人的本性」、「他一定很羨慕Joeman，那麼容易就混過去」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

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