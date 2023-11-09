00929自6月9日上市以來，話題不斷，尤其它是首檔月配型台股ETF，且全聚焦科技類股，能否月月高配息、填息速度快不快，以及績效好不好，備受市場高度關注。在標榜5大基本面選股策略之下，00929表現果然沒漏氣，連四個月配息率超過7.5%，含息績效也位居原型ETF前段班，而且除了第一次除息，花了9天填息之外，其餘三次均是於除息當日盤中就填息，讓投資人得以息收與價差兩頭賺。

不只散戶、官股愛買00929！外資也追買趕上車

也因此，00929瘋狂吸引資金進駐，聲勢更輾壓元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)等兩大國民高股息ETF。除了擄獲散戶的心，00929更是八大長老的心頭愛，近20日買超張數位居官股第一名，買超金額則是第二名。

官股行庫買賣超排行榜

資料來源：CMoney，資料日期：2023/11/03

就連三大法人也開始看好00929後市，其中，自營商認為，00929籌碼充足流動性佳，賣超越多越好；投信公司則表示，沒有買很多00929， 有點可惜；外資更是回頭認愛，10月大賣13.2萬張，11月則開始趕著上車，僅三個工作日即轉買7.5萬張。

進一步觀察國內ETF市場戰況，無論是規模，亦或受益人數成長，00929均為全市場之冠，00929無疑摘下今年ETF市場最佳人氣獎及成長獎。在市場資金蜂擁之下，00929目前規模已經叩關千億元大關，晉升為全ETF市場七千金；受益人數也飛越45萬人，成為全ETF市場第四大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。