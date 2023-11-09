懸缺已久的大葉大學校長終於定案，但爭議未止。教育部在8日發函同意由大葉大學現任董事方文昌擔任校長，但強調校長應專任，不得擔任校外專職。不過全國私校工會批評教育部長潘文忠違反承諾，核定讓學術操守有瑕疵的人選擔任校長，讓人遺憾。

大葉大學校長從去年11月起出缺，已嚴重影響學校運作。教育部長潘文忠10月11日在立法院公開表示，將對大葉大學派出代理校長，至於董事會運作是否違反規定，會依法處理。不過教育部本月8日核定由方文昌擔任新校長。

大葉大學新校長方文昌2018年曾捲進台灣商學策進會，辦理掠奪性研討會營利；2019年再被《天下》雜誌指出，方文昌曾涉入多個掠奪性集團，旗下組織錯綜複雜，更擁有20個研討會品牌與數個期刊，疑似涉嫌辦理掠奪性研討會與掠奪性期刊營利，傷害台灣學術名聲。

全國私校工會副理事長尤榮輝表示，大葉大學之前遲遲無法選出新校長，因為遴選過程充滿爭議，尤其董事會決定的人選曾涉入辦理掠奪性刊物及研討會，品格操守頗有疑慮，校內教師連署反對，私校工會也發文要求教育部不予核定。

尤榮輝說，教育部長日前回應立委質詢，說會派代理校長，結果8日竟不顧民意反對，部長也違反承諾，核定讓學術操守有瑕疵的人選擔任校長，此舉令人感到遺憾，恐怕加劇校內紛爭，讓大葉大學發展出現隱憂。

尤榮輝說，大葉大學校長長期難產與董事會內鬥有關，校內紛擾已傷害校譽，讓招生雪上加霜。如今教育部既已核定新校長，若外界認有失職可向監察院陳情，目前只能期待校長能放下身段、積極主動與教職員及學生溝通，用行動及善意平息各方疑慮、安定人心，而董事會也必須以大局為重，放下個人恩怨，與校長合作好好治理學校，否則禍起蕭牆，恐怕大葉大學有退場危機。