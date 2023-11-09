民進黨總統參選人賴清德。（中時資料照）

民進黨參選人賴清德日前提到，近日民調下滑的原因都是「本黨的問題」，必須重拾社會對民進黨的信任，並喊話要讓民調回升到40％以上。對此，前民進黨立委林濁水痛斥問題出在執政傲慢，包括論文門和進口蛋風波死不認錯，是一年來的兩大傷。

賴清德日前在網路節目《下班瀚你聊》被問及，8月民調從42.5％一路下跌至40％，至今已到33.7％，兩者相差10％，是否藍白合對其造成壓力？賴清德則表示，「這都是本黨的問題」。賴清德進一步解釋，3月份時因黨內初選太激烈，第二個是黨內出現性平事件，9月還有巴西進口蛋的事情，另外還有高雄立委趙天麟的事件，很多因素影響到。

對此，林濁水昨（8）日在臉書表示，民進黨常說是「執政包袱」問題，但他認為是執政傲慢，包括一年來兩大傷，在論文門和進口蛋風波死不認錯，都是執政傲慢造成的。

林濁水說道，常被當「執政包袱」例子的是執政不得不年改，造成公務員反民進黨，但他認為其實相反，由於年輕軍公教感謝民進黨讓他們繳的基金不會被領18 ％的上一代公務員領到破產，因此這幾年，軍公教對蔡、賴的支持已經領先所有的藍白對手，和過去完全相反了。

綜合上述分析，林濁水直言執政是資產不是包袱，只有執政傲慢才會出大問題。